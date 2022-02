À la télé ce soir : « The Voice, la plus belle voix » ou « Florence Nightingale : la première des infirmières » (vidéos)

Lors de cette deuxième soirée d'auditions à l'aveugle, les coachs poursuivent la sélection des talents susceptibles selon eux d'atteindre le bout de l'aventure. Pour l'occasion, Amel Bent, Nolwenn Leroy, Marc Lavoine, Vianney et Florent Pagny passent en revue plus d'une centaine de candidats aux qualités vocales pour le moins inégales.

« Florence Nightingale : la première des infirmières », à 20h50 sur Arte

Dans les années 1850, alors que le Royaume-Uni est engagé dans la très meurtrière guerre de Crimée, une femme va révolutionner la pratique des soins infirmiers qui en sont encore à leurs balbutiements. Fille de bonne famille, Florence Nightingale a embrassé une vocation de nurse réservée d'ordinaire aux classes populaires. Elle est envoyée au chevet des blessés dans un hôpital militaire de Constantinople. Les maladies infectieuses y font alors davantage de victimes que les combats. Son récit des conditions indignes qui y règnent, publié dans la presse, scandalise l'opinion publique. À la suite de cette expérience, l'infirmière engage un profond travail de réforme des hôpitaux militaires, inspiré des principes hygiénistes alors émergents, dont les résultats s'avèrent vite spectaculaires.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Batman, le défi », à 20h05 sur Tipik - Trois étoiles

de Tim Burton (1992)

La deuxième et malheureusement déjà dernière aventure de l’homme chauve-souris sous l’ère de son recréateur. L’effet de surprise s’est estompé, et Danny De Vito n’a pas l’exubérance jubilatoire de Jack Nicholson. Le charme unique de l’univers burtonien lui, reste, et ça suffit amplement pour combler les sens.

« Retour vers le futur 2 », à 20h05 sur Club RTL - Trois étoiles

de Robert Zemeckis (1989)

L’auteur aura mis quatre ans pour peaufiner la première des deux suites de son immense blockbuster. On ne s’en est jamais plaint, tant l’idée de base reste exploitée avec imagination, humour et dérision. En fait, le numéro trois qui sortira un an plus tard a été conçu en même temps et tourné dans la foulée. Les dernières rumeurs concernant un numéro quatre ont été formellement démenties par l’auteur lors de la sortie de « Flight », et guère relancées depuis.

« Antoinette dans les Cévennes », à 18h55 sur BE 1 - Deux étoiles

de Caroline Vignal (2020)

Le « sentier movie » qui a valu à Laure Calamy le César de la meilleure actrice, seule récompense pour la bagatelle de dix nominations. L’auteure a été inspirée par « La revanche d’une blonde » et a obtenu les droits d’utiliser en guise de conclusion « My Rifle, my Pony and me », la ballade du mythique « Rio Bravo » chantée en duo par Dean Martin et Ricky Nelson.

« Big Mamma 2 », à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

de John Whitesell (2006)

Le réalisateur de « Spot » a pris le relais de Raja Gosnell dans cette suite où Martin Lawrence joue toujours avec un bel entrain les émules policières de « Mrs Doubtfire ». Mélange bien dosé d’humour, d’action et de bons sentiments, avec le mérite d’une certaine retenue par rapport à la plupart des autres produits californiens de la même catégorie. Un divertissement convenable.

« Le discours » (1re TV), à 20h30 sur BE 1 - Deux étoiles

de Laurent Tirard (2020)