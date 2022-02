«En thérapie» saison 2: intrigue et date de sortie dévoilées

Série la plus vue de l’histoire d’Arte en seulement six semaines, « En thérapie » racontait, dans sa première saison, les séances d’un psychanalyste avec cinq patients en état de choc au lendemain des attentats du Bataclan, en 2015. Diffusée en février 2021, elle avait cumulé plus de 36 millions de vues en à peine un mois. Suite à ce succès, une saison deux a été tournée et la date de sortie est désormais connue. Les trente-cinq épisodes sont prévus en ligne sur Arte.tv le 31 mars, tandis que les cinq premiers seront retransmis à la télévision la semaine suivante, soit le 7 avril.

De nouveaux patients

L’intrigue de cette nouvelle saison se déroulera cinq ans plus tard, au lendemain du premier confinement. On retrouvera le psychanalyste Philippe Dayan (Frédéric Pierrot), mais dans un nouveau décor. Il a divorcé et déménagé. Il vit et accueille désormais ses patients en banlieue parisienne, aux Lilas. Ses anciens patients ont laissé la place à quatre nouveaux : Inès (Eye Haïdara), une avocate quadragénaire et solitaire, Robin (Aliocha Delmotte), un adolescent en surpoids victime de harcèlement scolaire, Lydia (Suzanne Lindon), une étudiante venue partager un sombre secret concernant sa santé et Alain (Jacques Weber), un chef d’entreprise pris dans une tourmente médiatique… Divorcé, attaqué en justice par la famille de l’un de ses anciens patients, le docteur Dayan se tourne vers Claire (Charlotte Gainsbourg), une analyste et essayiste de renom dont il espère le soutien pour son procès en cours.