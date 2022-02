Victoria de Suède et son époux Daniel réagissent face à la rumeur de leur divorce

Depuis une semaine une rumeur court que la princesse héritière Victoria de Suède et son époux le prince Daniel seraient sur le point de divorcer après onze ans de mariage. Le couple s’est exprimé personnellement sur les réseaux sociaux afin de mettre fin à ces spéculations. Ce samedi 19 février 2022, la Cour suédoise a en effet publié une photo du couple sur Instagram avec comme légende : « Il est venu à notre connaissance qu’il y a une vaste propagation négative de rumeurs concernant notre vie privée. Les allégations se répandent au sujet d’une trahison dans notre mariage et d’un divorce imminent. Dans des cas normaux, nous ne commentons pas les rumeurs et les spéculations. Mais afin de protéger notre famille, nous voulons qu’il soit clair, une fois pour toutes, que les rumeurs qui se répandent sont totalement infondées ».

Partie d’un journal à scandale suédois, le Palais avait déjà démenti par la voix de Margareta Thorgren, sa directrice de l’information. Celle-ci avait assuré aux médias suédois que la rumeur était infondée. Ces explications n’auraient pas suffi à calmer la presse, ce qui a obligé Victoria et Daniel à sortir de leur réserve.