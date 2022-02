Gaspard Ulliel: son ex-compagne Gaëlle Pietri s’exprime pour la première fois depuis son décès

Il y a un mois jour pour jour, l’acteur français Gaspard Ulliel perdait la vie à 37 ans. Victime d’un accident de ski à la Rosière en Savoie, il a été transporté au CHU de Gronoble avant de succomber à ses blessures. En ce 19 janvier 2022, son ex-compagne Gaëlle Pietri lui hommage avec une publication Instagram.

Elle y écrit un long texte accompagné d’une photo d’une magnifique plage : « GASPARD. MERCI d’avoir respecté notre silence et ces valeurs qui l’ont toujours caractérisé : La discrétion et l’humilité. Gaspard était plongeur, sensible aux questions climatiques et soucieux de la protection de la biodiversité sous-marine, il aurait souhaité que les élans suscités par sa disparition aillent pour la défense de ces causes qui lui tenaient à cœur. Nous avons souhaité honorer sa mémoire en contribuant à l’association @fondationtaraocean. Si vous voulez vous joindre à cet hommage, vous trouverez le lien dans ma bio. »