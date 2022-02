RTL-TVI s’intéressera aux nouvelles sorcières en mars

Une émission complète sera dédiée à la sorcellerie. De quoi intriguer les plus curieux d’entre nous.

Le 4 mars, une émission complète sera dédiée à la sorcellerie dans le cadre de « Reporters » sur RTL-TVI, révèle le Flair. Terminé les diseuses de bonnes aventures sur les marchés, les réseaux sociaux ont pris le pas et le nombre d’abonnés de ces spécialistes du mystérieux et du spirituel ne cesse d’augmenter.

A post shared by Apprentie Sorcière (@apprentie__sorciere)

Et qui dit réseaux sociaux et abonnés, dit aussi commerce. C’est sur cette partie que se penchera l’équipe de « Reporters » menée par Michaël Miraglia. Ils se demanderont où se place le curseur entre la réalité et business. À savoir que certaines personnes peuvent gagner 18.000 € par mois en pratiquant la sorcellerie.