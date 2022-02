Niels Schneider interdit de se rendre à Venise (vidéo)

L’acteur, pourtant discret, s’est fait remarquer en sortant de soirée et pense ne plus pouvoir mettre les pieds dans la ville italienne.

Niels Schneider a raconté une histoire pour le moins surprenante ce samedi sur le plateau de Laurent Ruquier, relate le Huffington Post. Alors qu’il était dans « On est en direct » pour présenter la nouvelle série « Totem » dans laquelle il joue, l’acteur franco québécois s’est rappelé d’une anecdote vénitienne cocasse.

« Alors que je rentrais de soirée, je me suis mis nu sur la place Saint-Marc et j’ai pris des photos », relate-t-il, quelque peu gêné de la situation. « Par Instagram, les policiers ont essayé de me retrouver et apparemment, je n’ai plus le droit de revenir à Venise. Je crois que c’est vraiment un blasphème qui est hyper grave. Vraiment ils n’aiment pas. »