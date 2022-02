À la télé ce soir: «La forme de l’eau» ou «Mariés au premier regard» (vidéos)

« Mariés au premier regard » à 20h50 sur RTL-TVI

Après leur rencontre avec les quatre experts et une série de tests, les cinq couples découvrent leur conjoint le jour de leur mariage. Au cours de leur entrevue avec des membres de leur future belle-famille, certains candidats ont offert un aperçu de leur personnalité. Les voyages de noces, où paysages idylliques et soleil sont au rendez-vous, permettent aux couples de se découvrir grâce à des moments inoubliables et remplis d’émotions. À leur retour, ceux qui ont décidé de poursuivre l’aventure ensemble vont découvrir leurs foyers respectifs, parler de leurs passions et de leur entourage, et vivre un week-end romantique. Au terme de ces semaines passées ensemble, les couples pourront décider s’ils souhaitent continuer leur vie ensemble ou s’ils préfèrent se séparer.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« La forme de l’eau » à 20h15 sur Plug RTL – Quatre étoiles

de Guillermo del Toro (2017)

L’auteur mexicain de ces deux chefs-d’œuvre du genre que sont « Hellboy » et « Le labyrinthe de Pan » en ajoute un troisième avec ce nouveau conte rétro-fantastique qui a décroché le Lion d’or à Venise et quatre Oscars au terme de la dernière remise en date, et non des moindres : meilleur film, réalisateur, décors, et musique (pour le français Alexandre Desplat). Une formidable perle dont l’éclat stylistique tient du miracle avec un budget limité à 20 millions de dollars, pour des gains déjà dix fois supérieurs. Avec l’émouvante Sally Hawkins, le vilain Michael Shannon et Richard Jenkins. Et Doug Jones en « créature du lac » qui n’est pas sans rappeler le « Rocketeer » de Joe Johnston.

« La nuit des généraux » à 21h00 sur Arte – Quatre étoiles

d’Anatole Litvak (1967)

Polar ou film de guerre ? L’auteur d’« Anastasia » et d’« Aimez-vous Brahms » mit tout le monde d’accord avec cette remarquable superproduction à la distribution presque aussi prestigieuse que celle du « Jour le plus long » – Peter O’Toole, plus fascinant que jamais –, et une musique obsédante de circonstance signée Maurice Jarre. À revoir sans hésiter tellement c’est bon.

« Buffet froid » à 21h05 sur C8 – Quatre étoiles

de Bertrand Blier (1979)

Sans aucun doute le chef-d’œuvre du fiston de Bernard qui, en l’occurrence, dirige son père pour la troisième et hélas, dernière fois. L’ouvrage connut pourtant un démarrage en salle catastrophique avant que ses fans n’en fassent un film culte avec son humour… glacial et des répliques dignes du meilleur Audiard.

« La fête des mères » à 21h10 sur France 2 – Deux étoiles

de Marie-Castille Mention-Schaar (2018)

L’auteure des « Héritiers » poursuit son parcours choral avec cette évocation du rôle maternel dans un monde contemporain qui ne devrait pas hésiter à placer une Présidente à la tête de l’Hexagone. Et c’est Audrey Fleurot qui s’y colle, en tête d’une affiche de luxe. Inégal et décousu mais globalement interpellant, et surtout chargé de bons sentiments.

« Shazam ! » à 21h10 sur TF1 – Deux étoiles

de David F. Sandberg (2019)

Bien qu’originalement connu comme Captain Marvel, le comics appartient à l’univers DC concurrent ! Dûment rebaptisé en conséquence, ce produit à 100 millions de dollars à peine n’a pas raté sa cible, le jeune public. Sympa et sans prétention : encore une saga de née !