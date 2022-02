À la télé ce soir: «Ferdinand» ou la nouvelle saison de «Top Chef» (vidéos)

« Top Chef » à 20h25 sur RTL-TVI

Pour cette 13e saison, Glenn Viel, le plus jeune chef 3 étoiles de France, rejoint le prestigieux jury déjà composé de Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Paul Pairet. Divisés en deux groupes, les candidats vont devoir se surpasser avec un plat libre sucré étonnant et surprendre le jury avec un plat salé. Ce lundi, RTL TVI vous propose le premier épisode.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Mission : impossible, Rogue Nation » à 20h05 sur Club RTL – Trois étoiles

de Christopher McQuarrie (2015)

Le script est ingénieux sans être tarabiscoté, et la mise en scène totalement à la hauteur. En fait, ce qui est très plaisant dans ce numéro 5 de la saga désormais en concurrence directe avec James Bond, c’est que toute l’équipe est vraiment mêlée à l’action autour de Tom Cruise, tant et si bien qu’on renoue avec la tradition de la mythique série télé, non sans une bonne dose d’humour totalement rafraîchissante et dont aurait décidément dû se ré-inspirer l’homme au smoking désormais passé de vie à trépas…

« La bonne épouse » à 21h10 sur France 3 – Trois étoiles

de Martin Provost (2020)

L’auteur de « Séraphine » revient à la charge avec ce quasi-biopic ramenant à la condition de la femme juste avant les événements de mai 68, l’action se situant dans l’une des innombrables institutions dispensant aux jeunes filles tous les préceptes de la parfaite « femme au foyer ». Un film original à cent pour cent, qui s’achève sur une joyeuse note musicale faisant suite à une savoureuse intrusion d’Armelle en speakerine.

« Ferdinand » à 21h15 sur C8 – Trois étoiles

de Carlos Saldanha (2017)

Pour ou contre la corrida ? Le moins qu’on puisse dire est que le débat… bat son plein jusqu’au bout de ce film d’animation original et tellement bien imaginé que même les très grands enfants y trouveront leur compte ! Le créateur de « Rio » est décidément un auteur à part dans le giron d’une production d’autant plus porteuse qu’elle n’est plus le monopole des maisons spécialisées.

« Rosenstrasse » à 22h45 sur Arte – Trois étoiles

de Margarethe von Trotta (2003)

Notre illustre Jan Decleir figure parmi les maris juifs de femmes allemandes qui ont échappé à la déportation par le miracle de la fameuse manifestation féminine de la « rue des Roses », déclenchée dans la capitale du Reich en 1943. Une superbe reconstitution par l’auteure de « Rosa Luxemburg » et « Hannah Arendt, autres biopics de renom.

« Fin août, début septembre » à 20h55 sur Arte – Deux étoiles

d’Olivier Assayas (1998)