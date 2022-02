Un jeune TikTokeur harcelé après avoir dansé en crop-top dans une église

Le jeune homme est la cible des railleries sur les réseaux sociaux. Certains mettent en avant son manque de respect tandis que d’autres vont bien trop loin et se déchaînent sur sa personne.

Benjamin Ledig est un TikTokeur parisien. La semaine dernière, ses vidéos ont été reprises par des TikTokeurs belges, souhaitant lui faire prendre conscience de ses actes. En fait, sur sa dernière vidéo, le jeune homme était accompagné d’un ami et dansait en crop-top de manière suggestive dans une église. Quelques heures plus tard, après avoir vu le bad-buzz que ça créait, il a souhaité expliquer son geste sans pour autant présenter ses excuses et c’est là que les problèmes ont réellement commencé.