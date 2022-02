Jusqu’à 50.000 euros de dégâts causés par les tempêtes à Mini-Europe (photos)

Dudley, Eunice et maintenant Franklin ont donné du fil à retordre au parc Mini-Europe. Ce sera une course contre la montre pour tout réparer ou remplacer avant l’ouverture de la saison 2022.

Les tempêtes de ces derniers jours ont causé des dégâts considérables dans le parc de Mini-Europe à Bruxelles. Selon une « première estimation », les dommages s’élèveraient entre 40.000 et 50.000 euros, ont indiqué lundi les responsables du parc.

« Vendredi, la tour de l’hôtel de ville de Bruxelles de la Grand-Place a été balayée et hier, l’hôtel de ville de Louvain s’est effondré en raison des tempêtes (qui ont frappé le pays ces derniers jours) », a indiqué le directeur du parc, Thierry Meeùs. Les grands modèles, tels que Big Ben et la Tour Eiffel, n’ont cependant pas été endommagés. Par précaution, Mini-Europe a évacué un maximum de pièces détachées et de figurines.