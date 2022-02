Nutella, Mini-Cooper... : ces prénoms improbables refusés par l'état civil français

Depuis de nombreuses années déjà, les prénoms originaux et singuliers sont à la mode. Si certains parents préfèrent le classique, d’autres veulent se démarquer à tout prix. Mais quand ils vont trop loin, l’état civil peut heureusement refuser des propositions inadéquates, dans l’« intérêt de l’enfant ». Car les idées farfelues sont légion, comme le prouve le recensement dévoilé par l’Institut national de la statistique français.

Il s’agit d’une liste de prénoms les plus étranges et inappropriés refusés par l’état civil en France durant l’année 2021, rapporte 7sur7. En voici quelques-uns : Bob l’Éponge, Anomalie, Astérix, Daisygual, Nutella, Excel, Lucifer, Anal, Mini-Cooper, Metallica, Spirou, Titeuf, Fraise, Léo-Pard, Daemon, Clafoutis, Folavril, Fleur de Marie et Prince-William. Ces enfants ont certainement évité le pire…