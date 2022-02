À la télé ce soir: le lancement de la nouvelle saison de «Koh-Lanta» ou «Les affamés» (vidéos)

« Les affamés », à 22h55 sur France 2

À 21 ans, Zoé, qui a arrêté ses études, emménage dans une colocation. Il y a Arthur, qui travaille sans conviction dans une banque, Jonathan, un livreur parfois payé en nature, et une professeur qui a du mal à capter l’attention de ses élèves. Après un énième emploi mal payé, Zoé décide de se rebeller…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Le grand McLintock », à 21H15 sur C8 – trois étoiles

d’Andrew V. McLaglen (1963)

Le dernier face-à-face entre John Wayne et Maureen O’Hara (qui s’est discrètement éteinte en 2015 à l’âge de 95 ans) s’achève par la fameuse séquence de la fessée qui doit toujours faire hurler les féministes ! On est dans le burlesque et la tradition de « L’homme tranquille », et dans le plus beau des Technicolor.

« Mandibules (1re TV) », à 20H30 sur BE 1 – deux étoiles

de Quentin Dupieux (2020)

Après son génial « Au poste ! » et son presque dramatique « Daim », l’auteur le plus déjanté de toute l’histoire du cinéma français retourne à la légèreté avec cette comédie ensoleillée dont la vraie star est une mouche géante que deux bras cassés découvrent dans le coffre d’une Mercedes volée ! Notre Roméo Elvis s’est fait embarquer aux côtés des humoristes Grégoire Ludig et David Marsais, alors qu’Adèle Exarchopoulos y va d’une authentique performance en spectaculaire victime d’un tic d’élocution.

« Creed II », à 00H30 sur FRANCE 2 – deux étoiles

de Steven Caple Jr. (2018)

Après le succès du reboot de 2015, Sylvester Stallone a repris sa plume de scénariste et son personnage fétiche de Rocky Balboa. Plus de trente ans après « Rocky 4 », le revoici donc confronté en tant que coach à son vieux rival Dolph Lundgren, sous le regard décoratif de son ex-moitié Brigitte Nielsen. À nouveau beaucoup d’émotion et de nostalgie surtout.

« Mariage à l’anglaise », à 20H10 sur PLUG RTL – une étoile

de Dan Mazer (2013)