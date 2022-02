Le poison de la trahison

La campagne électorale française n’a pas encore officiellement démarré qu’elle racle déjà les bidets. On ne sait si un débat d’idées aura lieu et on en doute tant le niveau affiché se situe bas. Pour remonter un tel handicap, il va falloir aux candidats un sacré souffle. Et, surtout, une volonté, de changer de registre. En dehors des sondages qui tombent aussi vite que les feuilles des arbres en automne, ce sont les trahisons et les règlements de compte qui occupent le dessus du pavé. On ne compte plus les anciens amis de Marine Le Pen devenus les nouveaux amis d’Éric Zemmour. Avec, en ligne de mire de ce mercato qui ne dit pas son nom, Marion Maréchal, nièce de Marine Le Pen avec qui elle ne partage plus grand-chose sinon les querelles d’un clan dont l’habitude de laver son linge sale en public n’est franchement pas neuve.