Kiev : correspondant international, ce journaliste parlant six langues impressionne (vidéo)

Depuis que la situation s’est dégradée entre la Russie et les pays membres de l’Otan par rapport à l’Ukraine, de nombreuses journalistes se rendent sur place pour faire part de l’évolution des tensions. Parmi eux, un correspondant international travaillant pour Associated Press (AP) a été repéré par les internautes pour ses incroyables capacités linguistiques, Philip Crowther.

Le journaliste anglo-germano-luxembourgeois parle en effet couramment six langues : anglais, allemand, luxembourgeois, portugais, espagnol et français. Se trouvant actuellement à Kiev, capitale ukrainienne, Philip Crowther multiplie les interventions télévisées en direct, et ce dans les six langues qu’il pratique.