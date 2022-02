«Koh-Lanta» déjà de retour ce soir avec le «totem maudit» Une édition qui espère effacer les polémiques précédentes.

Par la rédaction Publié le 22/02/2022 à 15:56 Temps de lecture: 2 min

Après une édition « All-stars » marquée par les scandales de tricherie et histoires de repas clandestins, « Koh-Lanta » revient (déjà) pour une nouvelle édition ce mardi 22 février. Baptisée le « Totem maudit », elle verra s’affronter 24 nouveaux candidats anonymes, 12 hommes et 12 femmes, âgés de 20 à 52 ans et originaires d’horizons différents. Mais il n’y aura pas de Belge cette fois mais bien un Suisse, une Marocaine et une Grecque. Le tournage s’est déroulé cette fois dans sur les îles Calamian, dans l’archipel des Philippines. Au départ, les aventuriers seront répartis en trois équipes, les bleus, les verts et les violets, ce qui pourra évoluer par la suite. Nouveauté majeure pour cette édition : le totem maudit. Pendant du totem d’immunité, il risquera d’attirer bien des ennuis à ses propriétaires.

Cette nouvelle saison de « Koh-Lanta » a pour ambition de notamment faire oublier les polémiques passées, en mettant notamment en avant le fair-play des nouveaux candidats. Pour éviter toute tricherie, de nouvelles mesures ont été mises en place par la production. Mise en examen Pourtant, une polémique avait déjà vu le jour avant la diffusion du « Totem maudit ». En effet, le Canard Enchaîné a révélé qu’un candidat, François, était mis en examen pour homicide involontaire pour des faits qui se sont déroulés en 2016. Avec six collègues, il est soupçonné d’avoir « donné des ordres inadaptés, parfois contradictoires, et fourni une formation insuffisante et des matériels obsolètes » à une équipe lors d’une intervention sur un incendie de forêt en France. Un pompier avait perdu la vie et trois autres avaient été gravement brûlées.