À la télé ce soir : « Dream horse » et « Homo Sapiens » (vidéos)

Au Pays de Galles, Jan Vokes, une employée d'un supermarché et barmaid dans un pub, veut changer de vie. Elle réussit à convaincre ses voisins d'acheter une pouliche nommée Rewbell pour en faire un cheval de course. Elle parvient à ses fins avec l'aide de Howard Davies, un conseiller fiscal qui a perdu sa maison après un pari risqué...

« Homo Sapiens », à 20h33 sur La Trois

À La Louvière, Fabrizio Rongione est seul en scène pour revisiter avec humour les transformations et les vices de la société moderne. Il les raconte en convoquant des grandes figures historiques, pour tenter d'éclairer le présent à la lumière du passé. On retrouve, Napoléon en nouveau père amenant son maxy-cosy sur le champ de bataille, ou Moïse ne parvenant pas à ouvrir la mer Rouge parce qu'il a perdu son mot de passe.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Au nom de la terre, à 21h10 sur France 2 – Trois étoiles

d’Édouard Bergeon (2019)

À défaut d’avoir pu réaliser lui-même ce portrait de la famille de l’auteur, Guillaume Canet s’est joliment investi dans le rôle du père, victime de l’industrialisation d’un domaine qui fait pourtant toujours la fierté de la France. Un film dénonciateur débordant d’émotion, et l’impitoyable réalité des chiffres affirmant qu’un agriculteur en moyenne s’y suicide chaque jour.

Le chasseur et la reine des glaces, à 20h05 sur TIPIK – Deux étoiles

de Cédric Nicolas-Troyan (2016)

Vu le succès de « Blanche-Neige et le chasseur », il semblait difficile de ne pas trouver une astuce scénaristique pour ramener Charlize Theron face à Chris Hemsworth, quitte à laisser Kristen Stewart au placard ! La première des héroïnes de Walt Disney est donc absente de ce préquel où rayonne surtout Emily Blunt en nouvelle victime de la blonde qui, tel le phénix, devrait encore renaître de ses cendres.

Victoria, à 21h00 sur ARTE – Deux étoiles

de Justine Triet (2016)

Cette descente aux enfers d’une jeune et jolie avocate repose sur les (très belles) épaules de notre Virginie Efira passant par toutes les couleurs et tous les registres dans un récit partant dans toutes les directions mais ayant au moins le mérite de l’originalité et de l’émotion. Trois ans après la remarquée « Bataille de Solférino », son auteure livre donc un beau et singulier portrait de femme aux abois avec en soutien Vincent Lacoste et Melvil Poupaud.

Les trois frères, à 21h15 sur TMC – Deux étoiles

de Bernard Campan et Didier Bourdon (1995)

César de la meilleure première œuvre et gros succès à sa sortie, cette sympathique comédie vaudevillesque qui évolue en road movie acheva d’installer la popularité des « Inconnus ». Trop tardivement attendu, « Le retour » de 2014 fut un demi-bide.

Trainspotting, à 22h00 sur Plug RTL – Deux étoiles

de Danny Boyle (1996)