Dacia Jogger: le choix rationnel

Nous devons vous faire une confidence : depuis plusieurs mois, nous sommes effrayés en voyant le prix de petites voitures qui, autrefois, étaient « abordables » (sous les 20.000 €). Mais pourquoi les bagnoles deviennent-elles si chères ? Il y a plusieurs raisons : plus grandes, plus technologiques, avec des systèmes de dépollution complexes, mais surtout plus sûres ! Ce dernier point influe énormément sur les tarifs. En effet, pour obtenir le maximum de 5 étoiles aux crash-tests de l’Euro NCAP, une voiture doit aujourd’hui avoir une série d’assistances à la conduite qui, souvent, déresponsabilisent le conducteur ! Chez Dacia, vous pouvez oublier une bonne partie de ces aides à la conduite (souvent inutiles). Le constructeur offre le strict nécessaire. La Jogger est-elle pour autant une voiture dangereuse ? Pas du tout ! C’est juste qu’elle n’est pas capable de conduire « toute seule » dans certaines situations. Sans ces nombreuses assistances, une voiture devient donc beaucoup moins chère.