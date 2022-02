Première hybride rechargeable pour Mazda

Cela fait quelque temps que Mazda souhaite monter en gamme. Pour ce faire, la marque va commercialiser 2 SUV qui se placeront au-dessus de l’actuel CX-5 et de l’imminent CX-50. Le premier d’entre eux, le CX-60, sera dévoilé le 8 mars. En attendant, une photo d’un de ses phares vient d’être publiée et il semble que ce nouveau modèle soit proche esthétiquement du CX-5. La plus grande nouveauté réside dans le fait qu’il embarquera une motorisation hybride rechargeable, une première pour la marque. Un moteur 4 cylindres de 2,5 litres est associé à un groupe propulseur électrique.