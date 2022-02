Le retour de «Koh-Lanta» : déjà des premières tensions La 28e saison de l’émission Koh-Lanta a débuté ce mardi soir sur TF1 avec déjà son lot de rebondissements, d’éliminations, d’épreuves terribles.

TF1

Par la rédaction Publié le 23/02/2022 à 11:58 Temps de lecture: 4 min

Le célèbre jeu de survie a fait son grand retour ce 22 février, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Dans cette édition, intitulée Le Totem maudit, vingt-quatre aventuriers ont rejoint Denis Brogniart aux Philippines. Une première soirée et déjà beaucoup de rebondissements... Retour sur celle-ci. Un bracelet maudit Alors que les aventuriers ne sont pas encore arrivés sur la terre ferme, Denis Brogniart annonce une première épreuve individuelle. Un jeu qui définira la suite de l'aventure. Si le meilleur des hommes et la meilleure des femmes auront un avantage de taille, la malédiction du totem maudit s'abattra sur le dernier homme et la dernière femme. Les deux perdants devront porter un bracelet et à chaque conseil où ils le porteront, une voix supplémentaire contre eux sera notée. Une malchance qui durera jusqu'au conseil de la réunification inclus. Il faut gagner, mais surtout ne pas perdre...

Formation des équipes Comme à chaque édition, des équipes se mettent en place. Alexandra est à la tête de l'équipe bleue, les Nacpan. Maxime, Fouzi, Colin, Olga, Géraldine, Samira, Benjamin la rejoignent. Jean-Philippe est à la tête de l'équipe verte, les Ilog. Elle se compose ainsi : François, Pauline, Ambre, Nicolas, Franck, Louanna, Lili. Céline est à la tête de l'équipe violette, les Turung. Elle se compose ainsi : Yannick, Bastien, Jean-Charles, Anne-Sophie, Setha, Stéphanie, Matteo. Les équipes à peine formées, Denis Brogniart fait une nouvelle annonce qui perturbe les aventuriers : il n'y aura pas de riz ! Chaque équipe dispose toutefois de bambous pour constituer un sol surélevé afin de se protéger, la nuit notamment, des serpents qui vivent sur l'île. Des candidats qui agacent Chaque équipe prend ses marques, mais chez les bleus, Alexandra prend trop de place et agace déjà certains camarades, comme Samira ou Benjamin. Idem chez les violets, où Yannick et Bastien restent perplexes quant aux ordres de Céline. Épreuve d'immunité Les trois tribus se retrouvent pour une première épreuve d'immunité. Il n'y aura qu'une équipe gagnante. Les deux autres iront au conseil et celle arrivée dernière devra faire face à une terrible malédiction. C'est au cours d'un classique de Koh-Lanta qu'ils s'affrontent : les élastiques. Les huit membres d'une tribu sont reliés à un même élastique. Ils doivent faire preuve de cohésion, de force et de coordination pour récupérer neuf témoins en bois plantés dans le sable à différentes distances. Les jeux sont serrés entre les trois équipes en début d'épreuve. Les violets prennent un peu de retard tandis que les bleus et les verts sont au coude-à-coude. Les bleus, portés par Maxime, remportent finalement la victoire ! Les violets arrivent en deuxième position et les verts derniers. La sentence tombe de suite : conseil surprise pour les verts ! Chacun vote et Denis Brogniart se lance dans le dépouillement : une voix contre Pauline, huit voix contre Lili qui est alors éliminée. Elle transmet son bracelet maudit à Pauline. De retour sur leur camp, les violets discutent stratégie avant le conseil. Anne-Sophie, Jean-Charles, Yannick et Stéphanie pensent à éliminer Céline. Dans la crainte d'un collier, la femme de footballeur évoque l'hypothèse d'éliminer Setha. De son côté, la capitaine estime que les plus en danger sont Mattéo, Setha ou encore Stéphanie. Yannick avoue publiquement vouloir voter contre Céline qui est celle qui s'est « le moins bien débrouillée » sur l'épreuve. Elle apprécie la franchise mais fond en larmes. Elle s'en va à la recherche d'un collier d'immunité. Sans succès. Mais Setha a une idée : elle va faire croire au groupe que sa camarade a trouvé le Graal afin d'orienter les votes ailleurs. Conseil Ils sont huit et repartiront à sept. Chacun vote et Denis Brogniart procède au dépouillement. Aucun collier d'immunité n'est annoncé. Céline a quatre voix contre elle, Stéphanie et Setha en ont deux. Le prénom de Yannick est également sorti une fois, en raison de son bracelet maudit. C'est donc Céline qui est éliminée. Avant de partir, elle indique que son équipe regrettera ce choix. Notamment parce qu'elle estime que c'est Stéphanie qui aurait dû être éliminée. Agacée, la croupière parisienne répond qu'elle s'est activée sur le camp toute la journée pendant que Céline « ne faisait absolument rien pour le camp ». Déjà un règlement de compte dans cette équipe si soudée en apparence...