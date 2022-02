Flandre : Un mystérieux message découvert dans une bouteille lors de la démolition d'un bâtiment

Toute la commune de Dessel, située dans la province d’Anvers, retenait son souffle depuis une semaine. Mercredi 16 février, l’échevin de la ville, Herman Minnen, avait découvert une ancienne bouteille de Coca-Cola sous un bâtiment sportif qui avait récemment été démoli. Dans celle-ci un mystérieux papier, qui a suscité de nombreuses réactions de la part des habitants et même au-delà de la commune. Il aura fallu finalement une semaine, après de multiples essais et une longue pince, pour que l’échevin puisse y sortir le message sans le déchirer.

Le message semble être une ode aux personnes ayant contribué à la construction de ce bâtiment sportif en 1974. On peut y lire : « Cette salle de sport est une construction de coopération mutuelle entre les anciens et les jeunes. Les travaux ont commencé le 17 août 1974. La plupart des travaux ont été réalisés grâce à la coopération volontaire de jeunes et de moins jeunes du centre de jeunesse SPIN. La gestion générale et la plupart des travaux ont été réalisés grâce à la coopération volontaire de nos retraités: August Boeckx, entrepreneur en bâtiment et ses aides Henri Van Beers et Victor Gijs. Le soin général était entre les mains de Juul Thijs, pasteur adjoint ».