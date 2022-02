États-Unis: Un étudiant amputé de ses jambes après avoir mangé les restes d’un repas

JC, un étudiant américain de 19 ans, a développé des symptômes graves quelques heures après avoir mangé les restes ramenés d’un restaurant. The New England Journal of Medicine relate que : « Des douleurs abdominales et des nausées sont apparues après qu’il a mangé du riz, du poulet et des restes de nouilles. Après avoir vomi, le patient a ressenti des frissons, une faiblesse généralisée, des myalgies, des douleurs thoraciques, un essoufflement, des maux de tête, une raideur de la nuque et une vision floue. Sa peau a également pris une teinte violacée ».

Le riz et les pâtes, quand ils ne sont pas conservés correctement peuvent être dangereux, car une bactérie appelée Bacillus cereus peut se développer. C’est le cas par exemple lorsqu’ils sont cuits et laissés à température ambiante trop longtemps. Cela va libérer des toxines dangereuses. Dans le cas de JC, le jeune homme était en fait atteint d’une forme sévère de septicémie, le purpura fulminans, qui aurait pu le tuer. Une infection à méningocoque, qui provoque la coagulation du sang et la nécrose des tissus, s’est développée, forçant les médecins à amputer ses jambes et ses doigts. Le jeune homme n’avait pas reçu la dose de rappel recommandée contre les infections à méningocoque, ce qui lui a valu d’être amputé des deux jambes. Son ami, qui a consommé la même nourriture, n’a souffert quant à lui que de vomissements.