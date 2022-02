À la télé ce soir: «Red Light» ou «La fille du train» (vidéos)

Sylvia Steenhuyzen, 40 ans, se prostitue dans le quartier rouge d'Anvers pour son compagnon et proxénète Ingmar Karlson, qu'elle seconde sans états d'âme dans ses affaires licites et illicites. Sous couvert d'un florissant bar à hôtesses, le Tropicana, celui-ci dirige en réalité un vaste réseau de prostitution forcée. Un jour, l'une des jeunes Roumaines qu'il exploite est retrouvée morte dans un hôtel de passe. Chargée de l'enquête avec son coéquipier Sam, l'inspectrice de la brigade des agressions Evi Vercruyssen, par ailleurs mère de jumeaux et en pleine crise de couple, organise une descente au Tropicana. Habituée, Sylvia est interrogée puis libérée après avoir refusé de collaborer avec la police...

Rachel fantasme le couple que forment Megan et Scott, un modèle de réussite selon elle. Depuis le train qu'elle prend tous les jours, elle les voit évoluer. Un jour, elle aperçoit Megan entrer dans un tunnel et ne plus en ressortir. Quand la disparition de la jeune femme est signalée, Rachel est interrogée...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Les sorcières d’Eastwick » à 13h35 sur Arte - Trois étoiles

de George Miller (1987)

Cher, Susan Sarandon et Michelle Pfeiffer incarnent les trois Grâces confrontées à Jack Nicholson dans cette truculente adaptation du roman à succès de John Updike, qui était paru trois années auparavant. Humour, rebondissements et BO signée John Williams: tout y est!

« La fille du train » à 20h30 sur La Trois - Trois étoiles

de Tate Taylor (2016)

On attendait avec impatience cette adaptation du best-seller de la Britannique Paula Hawkins dont l’inspiration hitchcockienne est manifeste – impossible de ne pas faire les liens avec «Le crime était presque parfait», «Fenêtre sur cour» et «L’inconnu du Nord-Express» – et on n’est pas déçu car le réalisateur de «La couleur des sentiments» a distillé au compte-gouttes les éléments dans un parcours de fausses pistes qui s’achève en apothéose avec un détournement jubilatoire de la scène de trop. Tout le talent d’Emily Blunt fait le reste.

« Le crime est notre affaire » à 21h10 sur France 3 - Trois étoiles

de Pascal Thomas (2008)

Entre «Mon petit doigt m’a dit» et «Associés contre le crime», la plus savoureuse – à ce jour – des enquêtes de Prudence et Bélisaire Beresford, branchés en l’occurrence sur ladite affaire par notre regrettée Annie Cordy, en tête d’une kyrielle de seconds rôles d’une richesse exceptionnelle.

« Man on Fire » à 22h35 sur 13e Rue - Trois étoiles

de Tony Scott (2004)

Mis à part l’excès de violence du bouquet final un peu trop attendu, un film d’action à la fois sérieux, coloré, romantique et par ailleurs exempt d’effets spéciaux surenchéris. On regrette toujours amèrement ce Scott-là.

« Love & Friendship » à 22h15 sur La Trois - Deux étoiles

de Whit Stillman (2016)

Tiré d’un court roman épistolaire de Jane Austen dévoilé plus d’un demi-siècle après sa mort, cette comédie dramatique en respecte la construction dans une succession de séquences théâtrales et bavardes. Heureusement qu’en manipulatrice machiavélique à la Joan Collins façon Alexis Colby dans «Dynastie», Kate Beckinsale mène la danse avec un charisme insoupçonné, donnant ainsi au résultat son bonus salvateur.