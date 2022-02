Agenda des sorties

Salon Décojardin

Premier salon de l’année consacré exclusivement aux aménagements extérieurs, à la décoration de jardin et au jardinage, « Décojardin » transforme le hall de Ciney Expo en un jardin géant le temps de deux week-ends. Venez y découvrir un concentré de plus de 80 exposants professionnels présentant les nouvelles tendances, tout en rivalisant de savoir-faire, d’originalité et de créativité. Plusieurs conférences et ateliers sont également organisés au cours de ce dernier week-end.

Du 25 au 27 février, Ciney Expo, rue du Marché Couvert 3, 5590 Ciney. www.cineyexpo.be