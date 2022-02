Soyez le premier à envoyer vos cartes postales à travers le monde ! Around the World est un magnifique jeu de stratégie qui vous fera voyager depuis votre salon. Conçu pour 2 à 4 joueurs, à partir de 5 ou 6 ans, ce jeu pourra aisément plaire à toute la famille, même les plus grands. L’objectif est simple : se rendre à quelques destinations précises sur le plateau pour pouvoir envoyer une carte postale ! Le premier qui aura envoyé ses cartes postales remporte la partie. À chaque tour, chaque joueur pourra réaliser quelques actions, en fonction de son lancer de dé. Ces actions lui permettront d’appeler un transport particulier (l’avion, le bateau ou le train), de l’utiliser ou de se déplacer de manière plus classique sur les différentes routes. Bref, un jeu d’optimisation de chez Djeco, signé par Matthew Dunstan et Théo Rivière, joliment illustré par Kate McLelland et qui s’annonce comme une belle porte d’entrée dans le monde du jeu de société.