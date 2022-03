Les premières lunettes étaient des lunettes de caribou

Perchées sur le nez des plus grandes stars de ce monde depuis des décennies, les lunettes de soleil sont devenues au fil du temps un accessoire de mode, éclipsant bien souvent leur rôle premier : protéger nos yeux des rayons du soleil. Mais que serait Polnareff sans ses solaires à la monture blanche, Karl Lagerfeld sans son strict masque noir ou encore John Lennon et Jean Reno (dans « Léon ») sans leurs ronds teintés ? D’ailleurs, la première paire de solaires telle que nous la connaissons n’est pas née loin des étoiles de Hollywood : en 1929, un entrepreneur, Sam Foster, commercialise des verres foncés cerclés pour les studios de cinéma. Les acteurs supportent en effet difficilement l’éclairage aveuglant des plateaux. Pourtant, bien avant ces « lunettes à tempes », lorgnettes et autres monocles, un peuple du Grand Nord utilisait quotidiennement cet objet protecteur.