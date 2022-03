Le macaron, une pâtisserie aux mille saveurs

Une texture fondante et croquante, un festival de couleurs et de saveurs… C’est un moment gourmand qui se profile ce soir ! Le macaron se dévoile et se dévore dans un documentaire délicieux. Il faut dire que cette petite douceur est parvenue à s’imposer dans les rayons des pâtisseries pour devenir l’un des plus grands succès de ces 20 dernières années auprès des connaisseurs !

Les origines de ce biscuit se situent au Moyen-Orient, où il était dégusté dès le Moyen Âge. Plus tard, en quittant l’Italie pour la France, la future reine Catherine de Médicis emmène cette délicate pâtisserie avec elle. Une merveilleuse idée qui n’a cessé de séduire les papilles des gourmets. C’est à la fin du XVIIIe siècle que les Dames du Saint-Sacrement, à Nancy, commencent à en faire le commerce. Il n’est encore qu’un « simple » biscuit à coque ronde croquant et fondant à la fois, loin des standards parisiens que nous dégustons aujourd’hui.