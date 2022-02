À la télé ce soir: «Dikkenek» ou «Pekin Express» (vidéos)

Jean-Claude et Stef sont deux amis d’enfance, inséparables et pourtant très différents. L’un est vantard, donneur de leçons et séducteur impénitent. L’autre est timide et romantique. Bien décidé à aider son ami à trouver la femme idéale, Jean-Claude lui propose un parcours qu’il devra suivre à la lettre…

« Pekin Express » à 20h05 sur Club RTL

Pour cette troisième étape de l’aventure, les candidats découvrent l’Ouzbékistan. Ils démarrent la course en plein cœur de la vallée de la Ferghana, où ils sont confrontés au panneau voiture interdite. Les binômes doivent ensuite faire un trek munis d’un objet qui s’avère parfois très encombrant.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Dikkenek » à 20h10 sur Plug RTL – Trois étoiles

d’Olivier Van Hoofstadt (2006)

S’il manque un fil conducteur à cette parodie bruxelloise de « Pulp Fiction », certaines séquences dégagent une puissance comique immédiate soit par le ton, soit par les trouvailles, soit par les dialogues ou encore par le jeu des acteurs. Canardé lors de sa sortie nationale, l’ouvrage fut très bien accueilli à Paris où François Damiens fut dès lors révélé. Première et hilarante apparition aussi de Florence Foresti au grand écran.

« Get Out » à 23h20 sur TIPIK – Trois étoiles

de Jordan Peele (2017)

Voilà un thriller à caractère horrifique parfaitement réussi ! Un script malin qui brouille habilement les pistes, de façon telle qu’on tombe des nues lorsque les prémices du pot aux roses sont découverts, avant une séquence finale haute en couleur, tout aussi logique qu’expiatoire. Ce n’est donc pas pour rien que l’auteur a été gratifié de l’Oscar du meilleur scénario.

« Mr. Wolff » à 23h25 sur France 3 – Trois étoiles

de Gavin O’Connor (2016)

Imaginé par Bill Dubuque, le scénariste du récent « Juge » de David Dobkin, cet « Accountant » en VO joue d’abord la carte du film d’action sophistiqué avant de basculer dans une intrigue plus basique – et même un tantinet romantique – mais non moins efficace. La bonne surprise, enfin si on peut dire, est que le soi-disant manque de charisme de Ben Affleck n’est vraiment plus qu’un souvenir de puriste ! Le natif de Berkeley domine son sujet avec toute la présence requise, tant au niveau du regard que dans les séquences d’action, lesquelles se succèdent allègrement sous la direction du réalisateur du « Prix de la loyauté ».

« La chienne » à 01h30 sur France 3 – Deux étoiles

de Jean Renoir (1931)

Après « On purge bébé », ce fut le deuxième film parlant du futur auteur de « La grande illusion », avec le même Michel Simon en peintre amateur naïf manipulé par une prostituée et son mac. Du cinéma datant d’une époque charnière et parfaitement révélateur de ses premiers standards.

« xXx² : l'état de l’union » à 20h15 sur AB3 – Une étoile

de Lee Tamahori (2004)