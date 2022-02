«Lueur d’espoir» à Pairi Daiza: un rhinocéros blanc du Sud est né (photos)

Heureuse nouvelle à Pairi Daiza. Alors que les nouvelles extérieures sont moroses, Pairi Daiza nous annonce une nouvelle pour le moins réjouissante. Éléonore, surnommée Ellie par les soigneurs du Jardin des Mondes a donné naissance à un petit rhinocéros blanc du Sud le lundi 7 février à 14 heures. C’est la troisième fois que la femelle met bas dans le parc hennuyer. Jobi est le papa du rhinocéros déjà sur ses pattes. Pairi Daiza/Benoit Bouchez

« Durant ces premières semaines, qui sont toujours délicates pour les nouveaux nés, Ellie s’est à nouveau montrée protectrice et très attentionnée envers son petit », a déclaré la porte-parole de Pairi Daiza. « Maman et bébé se portent bien et s’intègrent parfaitement au groupe. Pour le moment, ils restent dans le territoire non visible de visiteurs. Ils devraient sortir avec le groupe prochainement. » Pairi Daiza/Benoit Bouchez