À la télé ce soir : «Batman» et «Moi, moche et méchant»

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Batman begins », à 20h05 sur TIPIK – Trois étoiles

de Christopher Nolan (2005)

Quinze ans après les débuts de la saga à succès lancée par Tim Burton, le réalisateur londonien d’ « Inception » et de « Prestige » amorçait sa trilogie bouclée par « The Dark Knight Rises ». Héros ténébreux, ambiance plus réaliste, peu d’effets spéciaux et intensité dramatique portée à son paroxysme. Et superbe casting autour de Christian Bale, préféré à Jake Gyllenhaal, Guy Pearce et… Ashton Kutcher.

« Moi, moche et méchant », à 20h15 sur AB3

de Pierre Coffin et Chris Renaud (2010)

Les trouvailles graphiques affluent dans cette fable animée très baroque et joliment inspirée dont la troisième suite est attendue, après « Les Minions 2 » sous-intitulé « Il était une fois Gru », dont la sortie a été retardée à juillet prochain dans nos salles. Un petit régal pour le public, les grands enfants en tête.

« Retour vers le futur 3 », à 20h05 sur Club RTL – Deux étoiles

de Robert Zemeckis (1990)

Après le pilote et le numéro deux proposés les samedis précédents, voici le dernier épisode réalisé directement dans la foulée. L’effet de surprise a disparu, mais les variations anachroniques restent vraiment très amusantes.

« Big Mamma 2 », à 21h45 sur AB3

de John Whitesell (2006)