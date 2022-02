En Australie un restaurant propose une spécialité étonnante : des serveurs exécrables

Alors qu’une mauvaise expérience ou un accueil médiocre dans un restaurant ne donne jamais envie de revenir, certains Australiens sont prêts à payer pour être reçus de la plus horrible des manières.

Des serveurs particulièrement détestables, méchants, qui insultent et ne sourient pas vous accueillent dans cet établissement dont la devise est « Une nourriture excellent, un service terrible », le tout dans un cadre rappelant les années cinquante. Des témoignages racontent que les serveurs partent au milieu d’une commande, sont grossiers, renversent les affaires des gens, jettent les menus sur la table et que tout ça est très souvent accompagné de rires nerveux des clients installés dans la salle du restaurant.

« C'est un espace où l'on peut dire n'importe quoi, vraiment. Soyez vous-même et profitez d'une expérience culinaire décontractée et amusante » raconte Aden Levin, un cadre de Viral Ventures, la société propriétaire du restaurant dans la presse australienne. Son espoir : voir les clients repartir en disant : « C'était vraiment amusant, je veux revenir et amener des amis pour vivre cette expérience. »

En contrepartie de ce service désagréable, les clients malmenés sont invités à venir se plaindre, et à obtenir une boisson gratuite sur présentation d'une pièce d'identité.