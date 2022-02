Le Russe Andrey Rublev envoie un message à l’Ukraine

Les joueurs de tennis ont cette habitude depuis longtemps : écrire un petit mot sur la lentille des caméras à la fin des matchs, lorsqu’ils sortent du court. Après une victoire en demi-finale ce vendredi 25 février, c’est aussi ce qu’a fait le joueur russe Andrey Rublev et il en a profité pour faire passer un message.

Alors que la Russie a déclaré une guerre à l’Ukraine, le joueur a inscrit « No war please », soit « Pas de guerre s’il vous plaît », sur la caméra. Venant d’un joueur russe, le message est lourd de symbolique. Cette petite phrase témoigne de l’émotion du joueur et aussi de l’opposition à la guerre que certains citoyens russes veulent exprimer.

Le joueur Jiri Vesely, joueur tchèque a écrit un message similaire, aussi sur une caméra. Il a inscrit « No war ! » à la fin d’un match, disputé lui aussi lors de l’Open de Dubaï, face à Novak Djokovic qu’il a battu. Il rejoindra Andrey Rublev pour la finale.