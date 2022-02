À la télé ce soir: «Mariés au premier regard» et la suite de «Pandore» Voici notre sélection de programmes tv pour ce dimanche soir.

Publié le 27/02/2022

Le Soir Mag vous livre ses conseils pour une bonne soirée devant la télévision !

Mariés au premier regard, à 20h50 sur RTL TVI

Les experts de "Mariés au premier regard" sont de retour pour la cinquième année consécutive. Après avoir passé différents tests et rencontré les quatre experts, cinq couples découvrent leur conjoint le jour du mariage, avant de faire plus ample connaissance. Au terme de plusieurs semaines passées ensemble, les couples pourront décider s'ils souhaitent continuer leur vie ensemble ou s'ils préfèrent se séparer.

Pandore, à 20h57 sur La Une

Claire, qui a fini par obtenir les aveux du chef de bande grâce à un coup de bluff, comprend que ce ne sont pas les violeurs qui ont filmé. Elle s'obstine alors à trouver l'auteur de la vidéo sans savoir qu'elle couche avec lui. Alors que Mark s'enthousiasme de sa relation secrète avec Claire, Ludivine vient lui asséner un coup de massue : elle l'a vu filmer le viol. En échange de son silence sur la vidéo, elle lui demande de faire libérer sa soeur, enfermée de façon arbitraire en Arabie Saoudite.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Pulp Fiction, à 20h15 sur Plug RTL - Quatre étoiles

de Quentin Tarantino (1994)

Palme d’or à Cannes et Oscar du meilleur scénario original, le chef-d’œuvre absolu de l’enfant terrible de Knoxville, par sa construction et son humour décalés, son casting hors pair et sa BO faite de vieux tubes triés sur le volet, dont le superbe « Lonesome Town » de Ricky Nelson.

Dernier domicile connu, à 21h05 sur C8 - Trois étoiles

de José Giovanni (1970)

Rien que pour la formidable musique de François de Roubaix, il faut revoir ce polar intimiste très sombre dans sa conclusion, mais aussi plein de charme et de couleurs, à l’image de son héroïne Marlène Jobert, superbe de naturel aux côtés de Lino Ventura.

Comme des garçons, à 20h05 sur Tipik - Deux étoiles

de Julien Hallard (2018)

En rappelant au pupitre ce bon vieux Vladimir Cosma, l’auteur donne à cette comédie un parfum de nostalgie plutôt savoureux. Derrière un traitement un peu caricatural se cache en fait une histoire vraie marquant la renaissance d’un football féminin français mis en veilleuse dans les années 30 et carrément interdit sous Pétain !

Eyjafjallajökull, à 21h10 sur TF1 - Deux étoiles

d’Alexandre Coffre (2013)

Valérie Bonneton vole la vedette à Dany Boon dans ce road movie dont le titre imprononçable est le nom du volcan islandais dont la brutale éruption a perturbé le trafic aérien sur toute l’Europe en 2010. L’histoire de ce couple de divorcés contraints de se débrouiller par tous les moyens pour arriver à temps au mariage de leur fille à Corfou est caricaturale au possible, mais certains passages font parfaitement mouche (surtout quand on est piètre tireur). La séquence de l’aéroport de Ljubljana a été tournée… à Deurne, dans la banlieue anversoise. Avec les policiers de l’oncle Bart ?

Les invisibles, à 21h10 sur France 2 - Deux étoiles

de Louis-Julien Petit (2018)

Après son « Discount » gratifié d’un Valois à Angoulême en 2014, l’auteur toulonnais dresse le portrait de quatre militantes dans un centre d’accueil pour femmes sans-abri. Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky et Déborah Lukumuena (César de la meilleure actrice en 2017 pour « Divines ») déploient autant de dynamisme que d’émotion pour rendre cette chronique sociale à la fois réaliste et souvent drôle.