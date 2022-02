«Oh Liège je t’aime»: quand Renaud Rutten parodie Angèle (vidéo)

Avec sa déclaration d’amour à Bruxelles, Angèle a donné des idées à d’autres artistes. Et tout particulièrement à Renaud Rutten. L’humoriste liégeois vient en effet de dévoiler une version parodique de « Bruxelles je t’aime », dédiée à sa ville natale à lui, Liège. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a mis les petits plats dans les grands, avec un clip vidéo tourné dans un vieux tram qui reprend avec humour les codes de la vidéo d’Angèle.

Renaud Rutten entame d’abord sa chanson en reprenant les paroles de la Bruxelloise à sa sauce : « On n’a plus les tours de Droixhe, mais on a la lumière presque toute l’année, on est dans une vallée. On n’a pas l’Manneken Pis, mais on a Tchantchès. On n’a pas la Tour de Pise mais on a la gare d’el Signore Calatrava ». On voit alors sur les images l’humoriste parcourir la gare des Guillemins, avant de reprendre, usant d’expressions liégeoises et wallonnes : « Bon, vous savez, il est probable qu’aujourd’hui il va dracher, et ça, c’est bièsse. Mais quelques pékets, quelques bons camarades et les djinns vont co fé l’fiesse ».