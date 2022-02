À la télé ce soir: «2012» et «Top Chef» (vidéos)

En 2009, le géologue Adrian Helmsley avertit les autorités d’un prochain et brutal cataclysme naturel. Trois ans plus tard, ses prévisions se réalisent quand la Terre est frappée par des catastrophes naturelles d’une violence inouïe. Un homme, Jackson Curtis, tente de sauver sa famille du chaos…

« Top Chef » à 20h30 sur RTL-TVI

En lice, 4 brigades de 3 candidats avec, pour la première fois, la brigade de Glenn Viel mais aussi une nouveauté, la brigade solitaire. Sans chef pour les épauler à leurs côtés, deux candidats vont tout faire pour intégrer une brigade ! Trois épreuves sont au programme de ce nouveau numéro de Top Chef.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Les aventuriers » à 20h55 sur Arte – Quatre étoiles

de Robert Enrico (1967)

Coécrit par José Giovanni, ce formidable film d’aventure s’achève en crescendo dans les ruines de Fort Boyard. L’histoire d’une belle amitié entre Alain Delon et Lino Ventura, arbitrée par Joanna Shimkus, désormais veuve de Sidney Poitier à la carrière furtive. La séquence des funérailles marines bercée par la musique de François de Roubaix figure parmi les plus émouvantes du répertoire cinéphilique.

« 2012 » à 20h05 sur Club RTL – Trois étoiles

de Roland Emmerich (2009)

Au cours des 158 minutes de projection, les séquences les plus spectaculaires ne manquent pas de dégager çà et là l’un ou l’autre gros gag visuel bienfaisant. Pour le reste, le film répond aux critères et poncifs bien connus – et parfaitement maîtrisés – du film catastrophe californien.

« Mission : Impossible, Rogue Nation » à 23h35 sur Club RTL – Trois étoiles

de Christopher McQuarrie (2015)

En fait, ce qui est très plaisant dans ce numéro 5 de la saga en concurrence directe avec James Bond, c’est que toute l’équipe est vraiment mêlée à l’action autour de Tom Cruise, tant et si bien qu’on renoue avec la tradition de la mythique série télé, non sans une bonne dose d’humour totalement rafraîchissante et dont devrait décidément se réinspirer l’homme au smoking… dans son futur « reboot ».

« Chic ! » à 22h15 sur La Une – Deux étoiles

de Jérôme Cornuau (2015)

Par le réalisateur parisien des excellentes « Brigades du tigre », cet ersatz hexagonal du « Diable s’habille en Prada » propose un savoureux duel d’actrices entre Fanny Ardant et Marina Hands qui se disputent les faveurs d’Éric Elmosnino. La palme artistique, toutefois, revient à Laurent Stocker, le sociétaire, excellent en boss speedé toujours à côté de la plaque.

« Ma famille t’adore déjà ! » à 20h40 sur La Une – Une étoile

de Jérôme Commandeur et Alan Corno (2016)

On n’évite pas les clichés ni les gags « téléphonés », voire répétitifs, dans cette comédie qui retombe heureusement sur ses pattes, avec quelques bonnes vannes.