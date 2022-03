Charlène ne veut plus du Rocher

La princesse, toujours hospitalisée, ne désire plus vivre à Monaco. Le bras de fer est engagé.

Il y a près d’un an, en mars, la princesse Charlène de Monaco s’envolait pour l’Afrique du Sud pour assister aux funérailles du roi zoulou Goodwill Zwelithini. Le séjour de l’épouse d’Albert ne devait durer que quelques jours… Coup de blues, problèmes médicaux, tensions dans le couple, reconnexion à ses racines, tout et son contraire ont été avancés pour tenter d’expliquer sa volonté de s’éterniser dans son pays natal. En plus de consacrer une bonne partie de son temps à la protection des rhinocéros dans une réserve près de Durban, elle a même tâté de la politique locale en apportant son aide au nouveau roi Misuzulu, l’un des fils du défunt roi.