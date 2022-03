Des taupes dans le jardin? Bonne nouvelle!

C’est la saison des amours chez les taupes, une période de reproduction printanière qui entraîne une augmentation des déplacements des individus à la recherche d’un ou d’une compagne. Les galeries sont du coup plus nombreuses et forcément, les taupinières aussi. Remarquez que les taupinières de reproduction sont plus élevées que les autres ! Un « cauchemar » pour certains dont la pelouse est littéralement défigurée et pour les racines de légumes qui pourraient être abîmées par le creusement des galeries.