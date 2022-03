À la télé ce soir: «Koh-Lanta» et «La couleur des sentiments» (vidéos)

Aux Philippines, dans le sublime archipel de Palawan, la grande aventure a commencé pour les nouveaux Robinsons. Et seul l'un d'entre eux sera sacré ultime survivant. Mais pour l'instant, tous découvrent les affres de la vie en pleine nature et ses surprises. L'humidité et la faim les fatiguent, mais ils vont avoir des récompenses de choix.

Eugenia est de retour dans sa petite ville de Jackson, Mississippi, au début des années 60, après des études à l'université. Elle s'intéresse aux domestiques noires de ses amies, lorsque l'une d'entre elles fait voter une motion contraignant les employées de maison à utiliser des toilettes séparées...

« Minority Report » à 20h15 sur AB3 - Quatre étoiles

de Steven Spielberg (2002)

L’adaptation du roman de Philip K. Dick, l’auteur de «Blade Runner» et «Total Recall», autres œuvres futuristes transposées avec succès au grand écran. L’un des meilleurs titres du père d’«Indiana Jones», avec un luxe d’effets spéciaux ciselés, un casting hors pair à l’image du regretté Max von Sydow, et des trouvailles en matière de design, comme cette Lexus rouge au volant de laquelle Tom Cruise réussit l’une des plus originales sorties de traque du répertoire! Il reste surprenant que ce chef-d’œuvre n’ait décroché aucun Oscar. Quant au César du meilleur film étranger, il fut en 2003 accordé au documentaire anti-flingues de Michael Moore «Bowling for Columbine».

« La couleur des sentiments » à 20h10 sur Plug RTL - Trois étoiles

de Tate Taylor (2011)

Ah, qu’on adore le cinéma américain quand il revisite l’histoire de son propre pays, en rappelant des pans pas nécessairement glorieux. Cette évocation de la «révolte des nounous noires» est aussi brillante qu’émouvante, avec des séquences d’une intensité merveilleuse.

« Les trois prochains jours » à 20h05 sur Club RTL - Deux étoiles

de Paul Haggis (2010)

Elizabeth Banks et Russell Crowe reprennent les personnages joués par Diane Kruger et Vincent Lindon dans ce remake certes hollywoodien mais assez fidèle du «Pour elle» de Fred Cavayé, chantre du nouveau polar «Made in France». Sans surprise pour ceux qui ont vu l’original.

« Une prière avant l’aube » à 22h30 sur Club RTL - Une étoile

de Jean-Stéphane Sauvaire (2017)

Bien que tiré d’une histoire vraie, ce trop évident mix de «Midnight Express» et de «Million Dollar Baby» en version «full thaïe» ne peut séduire que les amateurs de minimalisme et de violence malsaine.

« Prémonitions » à 22h35 sur AB3 - Une étoile

d’Afonso Poyart (2015)