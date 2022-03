Honda NT1100: voyager à prix contenu

« Nous avons voulu construire une moto qui trouverait écho chez nos clients ayant connu la Pan European et la Deauville », explique Koji Kiyono, responsable du projet NT1100. « Mais nous voulions aussi séduire d’autres utilisateurs, indépendamment de leur âge et de leurs préférences, des personnes en quête d’un nouveau type de moto, polyvalente et amusante. » Dans un secteur où les trails (routiers) marchent chaque année un peu plus sur les plates-bandes des grandes routières, le défi se voulait de taille. Honda n’a, néanmoins, pas complètement sauté dans le vide. Esthétiquement, de face du moins, la nouvelle NT1100 ressemble à s’y méprendre à un X-ADV. Et mécaniquement, la CRF1100L Africa Twin a été mise à contribution en prêtant son moteur à cette nouvelle voyageuse au prix attractif : 13.999 € en version boîte manuelle.