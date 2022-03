Deux versions «épicées» pour la Mercedes EQE

À l’instar de sa grande sœur EQS, la Mercedes EQE reçoit deux versions AMG : les EQE 43 4MATIC et 53 4MATIC+. Pour la première, le préparateur allemand s’est penché sur la gestion des moteurs, ainsi que sur les réglages de suspensions. La 53 4MATIC+ a quant à elle droit à des groupes propulseurs améliorés par AMG, dont la puissance culmine à 626 ch et 950 Nm. Si cela ne suffit pas encore, vous pouvez opter pour le pack AMG Dynamic Plus, qui fait grimper le tout à 687 ch et 1.000 Nm ! Les deux AMG offrent une autonomie de respectivement 462 et 444 km.