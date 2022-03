Selon les Français, le rosé serait un vin d’origine provençale. Les ceps de vigne seraient parvenus à Marseille par l’entremise des Grecs qui y ont débarqué en 600 avant J.-C. La vérité, c’est qu’il faut remonter jusqu’à l’Antiquité pour trouver du vin rouge de teinte claire, produit d’abord par les Égyptiens, ensuite par les Grecs et bien plus tard par les Romains. Ces derniers lui ont d’ailleurs donné le nom de « vinum clarum ». C’est « La Revue du vin de France » qui nous l’apprend : les Romains l’ont appelé ainsi parce que le jus de raisin – foulé au pied – fermentait sans les morceaux de peau et de pulpe susceptibles de le colorer. Sans compter que le vin ainsi obtenu ne cuvait pas longuement en barrique, une absence de macération qui lui conservait sa teinte claire. Ce sont les ordres monastiques qui, à la chute de l’Empire romain, continueront à répandre la culture du vin en Europe.