Agenda des sorties

Bulles de Louvre

En partenariat avec la Musée du Louvre, le Centre belge de la bande dessinée (CBBD) propose à ses visiteurs de découvrir le musée parisien à travers le regard de 20 auteurs de BD qui ont eu un accès illimité depuis 2005 à ce haut lieu du patrimoine mondial pour en traduire l’atmosphère et les trésors en bulles. À l’image de la richesse des collections du Louvre, leurs œuvres puissantes rendent compte de la diversité des styles et des perceptions, mais aussi de la fonction de l’art et de l’universalité de son langage. À ne pas rater !