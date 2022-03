Stromae, show devant

2022 sera l’année Stromae ou ne sera pas ? Une chose est sûre, on va beaucoup entendre parler du Maestro, qui fait son retour après 7 ans de presque silence médiatique, pour le plus grand bonheur de ses fans qui n’y croyaient plus vraiment. Et pour cause, l’artiste qui, entre-temps et en vrac, s’était marié, était devenu papa, avait fait l’aveu de la terrible dépression qu’il avait traversée, voire s’était improvisé styliste, semblait à mille lieues de reprendre le chemin des studios.