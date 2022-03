Test – The King of Fighters XV

Six ans après The King of Fighters XIV, SNK nous livre enfin la suite très attendue de son jeu de versus fighting. Un petit pas en arrière…

SNK enchaîne les succès. Attendu au tournant, KOF 15 se devait de marquer les esprits. Contrairement à son ancêtre, le jeu ne se cantonne plus uniquement aux consoles de Sony. Il débarque sur tous les supports. Un choix de l’éditeur, qui se justifie par le succès du reboot de Samurai Shodown sur les autres plates-formes mais aussi par sa volonté de toucher un plus large public. Pour ceux qui auraient raté le quatorzième volet de la série, SNK a mis de côté le format pixelart pour proposer un jeu de baston en 3D au look animé qui reste fidèle à l’univers de King of Fighters. Techniquement, on sent une légère évolution par rapport à son prédécesseur, mais ne vous attendez toutefois pas à une claque monumentale. KOF XV reste un jeu de baston au budget serré, qui compte avant tout sur sa mise en scène et son univers pour se démarquer de ses rivaux.