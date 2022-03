Moonlight Heroes

Découvrez dans ce jeu pour enfants à partir de 5 ans un magnifique château débordant de pierres précieuses, mais prenez garde, car cette nuit, le sorcier Zirroz est bien décidé à dérober ces pierres de grande valeur. Ce sera à vous de faire en sorte de les remplacer discrètement par des cailloux colorés et d’être le joueur qui récupérera le plus de pierres précieuses ! Dans ce jeu compétitif, chaque joueur incarne un animal tout mignon qui aura à se déplacer le plus judicieusement possible pour récupérer des pierres précieuses et les échanger contre des cailloux piochés au préalable.

Un jeu d’optimisation, de placement stratégique, le tout dans une ambiance fabuleuse avec un véritable château en trois dimensions et un astucieux système faisant défiler les pierres précieuses dans la rivière. Un véritable petit bijou : tout a été réfléchi et parfaitement développé. D’ailleurs, c’est le couple Marie et Wilfried Fort qui est aux manettes et qui n’en est pas à son premier chef-d’œuvre ludique pour les plus jeunes joueurs !