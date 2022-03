Surfons tranquille: les codes QR sont de plus en plus utilisés par les escrocs

Cette semaine, nous vous partageons une mise en garde du FBI. Des enquêteurs ont en effet découvert que des escrocs utilisaient de plus en plus le code QR pour récupérer de l’argent ou pour permettre l’installation d’un logiciel malveillant sur notre smartphone. Ce code QR, que l’on peut traduire en français par « réponse rapide », offre une lecture instantanée sur n’importe quel outil digital. Dans sa composition, il va fournir des données qui vont, par exemple, permettre l’accès à la page d’un site, de télécharger un fichier, de se connecter à un point WiFi ou encore de finaliser un paiement. Alors, concrètement, comment les escrocs utilisent-ils cet outil ? Vous êtes, par exemple, à la recherche d’un nouveau vélo et, sur votre profil, une publicité apparaît qui vous invite à consulter un site proposant ce type de produit. Mais là, pas de lien à cliquer. Juste un code QR à scanner pour y accéder.