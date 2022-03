Testé pour vous: Panasonic DP-UB820

Les services de streaming comme Netflix, Prime Video ou Disney+ présentent beaucoup d’atouts. À commencer par le côté pratique. On met un film en pause sur le smartphone, on en reprend la lecture sur le téléviseur du salon… Et puis, il y a l’étendue de l’offre et la qualité de l’image : de plus en plus de productions sont proposées en « 4K ». Pour peu qu’on dispose d’un téléviseur de haut niveau, l’expérience devient vraiment du « cinéma à la maison ». Mais il y a mieux. Si, pour vous, les deux critères les plus importants sont le son et l’image, jetez un œil du côté des disques Blu-ray 4K. Le support Blu-ray offre une qualité sensiblement supérieure à celle des DVD. Mais avec le Blu-ray Ultra HD 4K, on gravit encore quelques échelons de plus.