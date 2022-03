Niko Tackian: «La société nous pousse à l’action constante et pas à la réflexion»

Au fond du trou et voulant fuir sa vie, Yohan contacte une société discrète qui le fait disparaître et efface son passé. À son réveil sur une mystérieuse île paradisiaque, l’écrivain est prêt à débuter une nouvelle existence. L’endroit semble coller à ses attentes. Mais très vite, entre les mises en garde énigmatiques des rares habitants encore présents, les maisons abandonnées et les règles à suivre, une ambiance étrange se dégage de ce paradis perdu. Yohan décide alors d’enquêter sur les anciens habitants de l’île et sur cet endroit insaisissable, découvrant de sombres secrets qu’il n’aurait pas dû déterrer.

Vous pensez que dans la vie, on a tous à un moment donné l’envie de tout plaquer pour recommencer à zéro ?