Pourquoi dit-on…

Mentir comme un arracheur de dents

Si le lien entre la bouche et la prise de parole peut aisément être établi, celui-ci n’explique pourtant en rien l’existence de cette drôle d’expression. Nous voilà donc perdus. Car, on a beau chercher, le rapport qui peut exister entre le mensonge et un professionnel de la médecine dentaire ne saute définitivement pas aux yeux… C’est que l’origine de cette comparaison loufoque remonte au XVIIe siècle, à une époque où les mœurs et les connaissances en matière de chirurgie étaient bien différentes d’aujourd’hui. Alors que le concept d’anesthésie était encore loin d’être ancré dans les habitudes des praticiens, et que seul un coup de massue ou un verre d’alcool pouvait alléger quelque peu la douleur du patient, les dentistes, eux, proposaient leurs services aux villageois sur la place publique, lors de marchés ou de foires.