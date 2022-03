Petites histoires de la mode (26): du parapluie à l’ombrelle

Le parapluie est une invention chinoise datant du IIe siècle av. J.-C., mais il n’apparaît en France qu’au XVIIe siècle ! C’est un dispositif, portable et éventuellement pliable, permettant de se protéger de la pluie et servant aussi à se protéger du soleil. Le nombre de baleines varie entre huit et dix en général pour les parapluies. Elles sont réparties à intervalles réguliers sur le pourtour du mât. Sur les parapluies et les ombrelles, la tige centrale comporte une poignée à son extrémité inférieure, pour une meilleure prise en main.