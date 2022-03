Fiona De Paoli à la tête de sa première émission

Depuis le mois de novembre, les téléspectateurs de RTL-TVI ont fait la connaissance de Fiona De Paoli, la nouvelle speakerine de la chaîne. Quelques semaines seulement après ses débuts, la jeune femme de 25 ans monte déjà en grade. Elle présentera le programme « Australie sauvage : au cœur du plus grand parc du monde ».

Vous venez d’arriver et vous présentez déjà une émission !

J’ai été très étonnée qu’on me le propose ! Cela a été très vite car cela fait seulement quatre mois que j’ai commencé. Je suis évidemment très contente que cela aille si vite. Je me dis que la chaîne me fait confiance et que le programme collait à ma personnalité.

Quel est le contenu de ce nouveau rendez-vous ?